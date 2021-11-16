المفوضية تشرع في فحص وتدقيق ملفات مرشحي الانتخابات

قال رئيس قسم المرشحين في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التواتي رمضان، إن موظفي القسم يعكفون على فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية النّيابية.

وأضاف التواتي في تصريحه، أنّه بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق، سيتم نشر القوائم الأولية للمرشحين وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخابات.

وأوضح التواتي، أنه بعد نشر القوائم تبدأ فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات، وعند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين بـ«12» يوم سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس النواب.

وذكر التواتي أنّ الأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع .