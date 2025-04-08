المفوضية تصدر مجموعة قرارات بشأن «انتخابات المجالس البلدية»

نوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “إلى أنه يمكن للمترشحين الذين لم يسجلوا بعد في سجل الناخبين، الإسراع بإتمام عملية التسجيل”.

ولفتت إلى أن “آخر موعد للتسجيل هو يوم الأحد 13 أبريل 2025، ولن تُمدد الفترة بعد هذا التاريخ”.

وأكدت المفوضية في بيان، “أن عدم التسجيل في سجل الناخبين يُعد إخلالًا بأحد شروط الترشح الأساسية، وسيترتب عليه استبعاد المترشح من القوائم النهائية، حتى وإن ورد اسمه في القوائم الأولية للمترشحين، لأن إدراج الاسم لا يُعتبر إثباتًا على استكمال الشروط القانونية”.

ونوهت المفوضية “إلى جميع المعنيين من ذوي المصلحة، بأن فترة تقديم الطعون في القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025) تستمر أمام المحاكم المختصة إلى غاية نهاية دوام يوم الأربعاء 9 أبريل 2025”.

كما أصدر مجلس المفوضية “القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن تمديد فترة الطعون الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025)”.

ووفق القرار، “تمدد مدة رفع الطمون (استثنائياً على قراري مجلس المفوضية (60) – (61) ليوماً واحداً بناء على الظروف التي صاحبت إجراءات رفع الطعون”.