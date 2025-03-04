المفوضية تصدر إعلاناً لـ«المترشحين» في انتخابات المجالس البلدية

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المترشحين في انتخابات المجالس البلدية– المجموعة الثانية 2025، إلى “أهمية التأكد من التسجيل في سجل الناخبين الخاص بالبلدية التي تقدمتم للترشح فيها“.

كما دعت المفوصية، جميع المترشحين “مراجعة بياناتهم الشخصية في سجل الناخبين والتأكد من التسجيل الصحيح في البلدية المعنية، وذلك لضمان التوافق مع اللوائح الانتخابية وتفادي أي عوائق قانونية قد تؤثر على ترشحهم”.

ما هو مركز الإتصال والمساعدة “Call Center”؟

هو مركز يستقبل اتصالات المواطنين على الرقم المجاني 1441 ويرد على أسئلتهم حول العملية الانتخابية كما يوجد رقم خاص بالأشخاص “ذوي الإعاقة السمعية” وهو (0945011441).