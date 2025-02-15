المفوضية تصدر إعلاناً لـ«الناخبين» حتى يمكنهم التسجيل

مع اقتراب انتخاب المجالس البلدية، “المجموعة الثانية”، دعت المفوصية الوطنية العليا للانتخابات، الناخبين، للتأكد من أن “رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني حتى يمكنهم التسجيل في سجل الناخبين”.



وقيل أيام، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “عن تمديد فترة تسجيل المترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) لـ 63 بلدية، إلى غاية يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025”.

وفي 19 يناير الفائت 2025، فتحت المفوضية باب الترشح بالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، البالغ عددها 63 مجلسا بلديا، والتي تستمر 21 يوما إلى 8 فبراير الجاري.

هذا وجرت في 16 نوفمبر الماضي 2024، انتخابات المرحلة الأولى في 58 بلدية، وشهدت مشاركة بنسبة 74% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.