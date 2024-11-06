المفوضية تصدر إعلاناً للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية 

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إعلانا للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى لنظام الفرد أو القائمة.

وقالت المفوضية في بيان لها: “على المرشحين لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى لنظام الفرد أو القائمة، أخذ العلم بأنه يلزم لكل مرشح من نظام القائمة و النظام الفرد تقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدق من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها ؛ مبينًا مصدرها، وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية، وأوجه صرفها، خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع”.