المفوضية تصدر إعلاناً هامّاً بشأن «الانتخابات» وتكشف آخر إحصائيات التسجيل

وجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “إعلانا “للناخبين ذوي الإعاقة”، المسجلين بسجل الناخبين”.

ودعت المفوضية، “الناخبين ذوي الإعاقة”، لتحديد رقم مركز الانتخاب وتصنيف الإعاقة، عبر الاتصال على الرقم: 0945001441، أو إرسال رسالة نصية (sms) على نفس الرقم تحتوي على رقم مركز الانتخاب الذي سجلت به وتصنيف الإعاقة لديك، أو تعبئة النموذج من هنا.

في السياق، كشفت المفوضية آخر “إحصائيات التسجيل في (62) مجلس بلدي”.

ووفق المفوضية، “بلغ إجمالي عدد المسجلين:(386,839) ناخب وناخبة، إجمالي عدد المسجلين من الرجال: (275,974)، وإجمالي عدد المسجلين من النساء: (110,865)”.