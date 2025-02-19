المفوضية تصدر الإجراءات الخاصة بانتخابات  «قطاع الصحة ونقابة الصناعة»

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 20:05 | آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 20:06 نُشر: الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 20:05
ليبيا
أرشيفية/انتخابات "المجموعة الأولى" للمجالس البلدية

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (49) لسنة 2025، المتضمن لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للعناصر الإدارية والخدمية بقطاع الصحة).

#قرار

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥

كما اصدر المجلس القرار رقم (47) لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة لموظفي مراقبة الصناعة).

#قرار

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 20:06
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