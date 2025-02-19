المفوضية تصدر الإجراءات الخاصة بانتخابات  «قطاع الصحة ونقابة الصناعة»

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (49) لسنة 2025، المتضمن لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للعناصر الإدارية والخدمية بقطاع الصحة).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥
كما اصدر المجلس القرار رقم (47) لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة لموظفي مراقبة الصناعة).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥
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