المفوضية تصدر بياناً بشأن انتخابات «المجموعة الثانية» للمجالس البلدية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا بشأن انطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية المنتهية الولاية والمستحدثة بمجالس تسييرية (المجموعة الثانيةــ 2025)

وجاء في البيان: “تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخابات المجالس البلدية للمفوضية، ولائحته التنفيذية المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (43) لسنة 2023، وتعديلاتها، واستكمالاً لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية التي انطلقت في يونيو 2024، فإن مجلس المفوضية يُعلن اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2025 عن البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) البالغ عددها (63) مجلس بلدي موزعة على مختلف مناطق البلاد كانت قد انتهت ولايتها القانونية واُستُهدفت بالانتخابات لهــذا العــام”.

وأضاف البيان: “ستنطلق هذه العملية بتنفيذ (مرحلة تسجيل المترشحين) التي ستدوم لفترة (21 يوم) اعتباراً من تاريخ اليوم وإلى غاية يوم السبت الموافق 08 فبراير 2025، وسيلي انتهاء هذه المرحلة مرحلة تسجيل الناخبين التي سيُعلن عنها في حينه”.

وتابع البيان: ” تدعو المفوضية كُل من يرغب في التنافس على مقاعد وعضوية مجلسه البلدي ضرورة التقيد باللوائح والإجراءات المنظمة لعملية الترشح، وذلك من خلال الاطلاع على (دليل الترشح) بنسختيه الورقية والإلكترونية، وفهم الآليات والنظم الانتخابية التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، والتأكد من صحة المستندات المقدمة من طرفه إلى لجان قبول طلبات الترشح في فروعنا ومكاتبنا الواقع في نطاقها المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية”.

وتابع البيان: “كما أن المفوضية ستتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة فيما يتعلق بمدى توفر بعض الشروط في المتقدمين بطلبات الترشح، خاصةً الاشتراطات الواردة في المادة (16) من اللائحة التنفيذية، والتأكد من مصداقيتها وصحة ما جاء بها من بيانات، علماً بأن المفوضية ستتواصل مع النيابة العامة، وإدارة المباحث الجنائية فيما يتعلق بمدى توفر الشرط من المادة المشار إليها أعلاه في كل من تقدم بطلب لهذا الغرض”.

وختم البيان بالقول: “بهذه المناسبة ندعو مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، ويروا في أنفسهم الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية والأمانة إلى ممارسة حقهم في الترشح، كما ندعو كافة مؤسسات الدولة إلى التعاون مع المفوضية في سبيل نجاح هذه الانتخابات وتقديم الدعم اللازم في مختلف مراحلها، فالمسؤولية تقع على الجميع، والحساب سيكون على قدر المسؤوليــة، فمــن سُئــل سيحاسب ولـو بعــد حيــن”.