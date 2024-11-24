المفوضية تصدر بياناً حول التقارير المالية لمرشحي الانتخابات

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا حول تقديم التقارير المالية التي حصل عليها المرشحون أثناء حملتهم الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان: “تكرارًا للتنويه السابق والذي نُشر عدة مرات على موقع المفوضية، بشأن ضرورة تقديم المرشح الفردي أو القائمة تقريرًا ماليًا مفصلًا للمفوضية مصدقًا من محاسب قانوني يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها أثناء حملته الانتخابية والمصروفات خلال (عشرة أيام) من تاريخ يوم الاقتراع”.

وأضافت: “عليه ننوّه بأنه لم يتبقّ سوى يومين فقط لتقديم ما ذُكر أعلاه، وستُحجب النتيجة النهائية للمرشح أو القائمة التي لم تقدّم التقرير المالي”.

وقالت: لتحميل نموذج التقرير المالي الضغط على الرابط التالي: https://shorturl.at/M7jn1.