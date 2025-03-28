المفوضية تصدر تعليمات جديدة حول «لجان تسجيل الناخبين»

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 28 مارس 2025 - 18:15 نُشر: الجمعة، 28 مارس 2025 - 18:15
ليبيا
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أرشيفية/ انتخابات المجالس البلدية "المجموعة االأولى"

كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من يستطيع التسجيل عن طريق “لجان تسجيل الناخبين”، وخطوات التسجيل.

وبحسب المفوضية، يسجل عن طريق “لجان تسجيل الناخبين”:

  • المواطن المقيم وغير مقيد بنفس البلدية.
  • المواطن الذي لا يستطيع التسجيل باستخدام الرسائل النصية SMS سواء المواطن الذي لا يملك شفرة هاتف او لم يستطع ربط هاتفه برقمه الوطني.
  • الليبية المتزوجة بغير ليبي.
  • يسمح بالتسجيل بالإنابة للزوج والزوجة فقط.

ووفق المفوضية، خطوات بالحضور الشخصي هي:

  • إبراز مستند الهوية الشخصية لموظف اللجنة.
  • إرفاق علم وخبر بالاقامة.
  • إرفاق مستند الرقم الوطني.
  • إرفاق رقم هاتف.
  • تعبئة وتوقيع النماذج المطلوبة.
  • استلام قسيمة طلب التسجيل من موظف التسجيل.
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