المفوضية تصدر تعليمات جديدة حول «لجان تسجيل الناخبين»

كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من يستطيع التسجيل عن طريق “لجان تسجيل الناخبين”، وخطوات التسجيل.
وبحسب المفوضية، يسجل عن طريق “لجان تسجيل الناخبين”:
- المواطن المقيم وغير مقيد بنفس البلدية.
- المواطن الذي لا يستطيع التسجيل باستخدام الرسائل النصية SMS سواء المواطن الذي لا يملك شفرة هاتف او لم يستطع ربط هاتفه برقمه الوطني.
- الليبية المتزوجة بغير ليبي.
- يسمح بالتسجيل بالإنابة للزوج والزوجة فقط.
ووفق المفوضية، خطوات بالحضور الشخصي هي:
- إبراز مستند الهوية الشخصية لموظف اللجنة.
- إرفاق علم وخبر بالاقامة.
- إرفاق مستند الرقم الوطني.
- إرفاق رقم هاتف.
- تعبئة وتوقيع النماذج المطلوبة.
- استلام قسيمة طلب التسجيل من موظف التسجيل.
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