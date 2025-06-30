المفوضية تصدر قرارات بشأن نقابتي «موظفي الشؤون الاجتماعية وأطباء الأسنان»

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارين جديدين يتعلقان بتنظيم العملية الانتخابية في النقابات المهنية، ضمن إطار تعزيز الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.

وقضى القرار رقم (115) لسنة 2025 بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات النقابة العامة لنقابة موظفي الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد استكمال المراحل القانونية كافة واعتماد النتائج من الجهات المختصة.

#قرار مجلس المفوضية رقم (114) لسنة 2025 بشأن اعتماد القوائم النهائية للمرشحين لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الاثنين، ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

كما اعتمد المجلس بموجب القرار رقم (114) لسنة 2025 القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات النقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان، تمهيدًا لانطلاق عملية الاقتراع وفق الجداول الزمنية المحددة.

#قرار مجلس المفوضية رقم (114) لسنة 2025 بشأن اعتماد القوائم النهائية للمرشحين لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة أطباء الأسنان تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الاثنين، ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

وأكدت المفوضية استمرارها في الإشراف على الانتخابات النقابية بما يضمن النزاهة والحياد، ويعزز ثقة العاملين في مختلف القطاعات المهنية بمخرجات العملية الديمقراطية.