المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارًا برقم (101) لسنة 2025 يقضي بالإذن للمترشحين المعتمدين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية لعام 2025) بالبدء في حملات الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 28 يونيو 2025 وحتى يوم الصمت الانتخابي الذي سيتم تحديده لاحقًا.

ويستند القرار إلى عدة مصادر قانونية ودستورية من بينها الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقانون رقم (59) لسنة 2012 الخاص بنظام الإدارة المحلية، والقانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات مجلس المفوضية ذات الصلة.

وجاء في نص القرار ما يلي:

الالتزام بالضوابط والشروط المحددة في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.

ضرورة تنسيق مختلف وسائل الإعلام الرسمية مع المفوضية لتخصيص مساحات زمنية وإعلامية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية.

إخضاع حملات الدعاية الانتخابية لرقابة المنظمات المعتمدة من قبل المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات.

وأكد القرار على إلزام المكلفين بتنفيذه التقيد والالتزام بكافة ما ورد فيه، مشيرًا إلى أنه سيُعمم عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل.