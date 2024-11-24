مفوضية الانتخابات تعتمد النتائج الأولية للانتخابات البلدية

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 17:30 | آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 17:58 نُشر: الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 17:30
ليبيا
نتائج انتخابات المجالس البلدية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (132) لسنة 2024، بشأن اعتماد النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024).

وللاطلاع على جميع النتائج عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/bAKqn

كما أصدرت المفوضية القرار رقم (131) لسنة 2024، بشأن الإلغاء (الجزئي) لنتيجة التصويت لانتخاب المجلس البلدي (الشويرف).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي، النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجالس البلدية المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024).

آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 17:58
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