مفوضية الانتخابات تعتمد النتائج الأولية للانتخابات البلدية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (132) لسنة 2024، بشأن اعتماد النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024).

وللاطلاع على جميع النتائج عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/bAKqn

كما أصدرت المفوضية القرار رقم (131) لسنة 2024، بشأن الإلغاء (الجزئي) لنتيجة التصويت لانتخاب المجلس البلدي (الشويرف).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي، النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجالس البلدية المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024).