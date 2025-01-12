المفوضية تصدر مجموعة قرارات بخصوص «انتخابات المجالس البلدية»

اصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (10) لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (نقابة أطباء الصحة العامة).



وللاطلاع على اللائحة الضغط على الرابط التالي:

https://shorturl.at/KtgdE.

كما اصدرت المفوضية القرار رقم (6) لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة لمحرري عقود ليبيا).

وللاطلاع على اللائحة الضغط على الرابط التالي:

https://shorturl.at/oenzw

كذلك أصدرت المفوضية، القرار رقم (4) لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (نقابة موظفي الشؤون الاجتماعية).

وللاطلاع على اللائحة الضغط على الرابط التالي: https://shorturl.at/kQg8Z.

وكذلك، أصدر مجلس المفوضية القراررقم (13) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب

(النقابة العامة للأطباء).

واصدرت رقم (8) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للفنادق والقرى السياحية بشركة الضمان للاستثمارات)، للاطلاع على اللائحة الضغط على الرابط التالي: https://shorturl.at/CBH1g.



