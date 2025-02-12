المفوضية تصدر مجموعة قرارات بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مجموعة قرارات بشأن اعتماد لوائح انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية).

في السياق، أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (39) لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة).

وأصدرت المفوضية القرار رقم (37) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة لطب المختبرات الليبية).

وأصدرت القرار رقم (34) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية).

كما أصدرت القرار رقم (32) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الاجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للصناعات الغذائية).

وأصدرت القرار مجلس المفوضية رقم (30) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الاجراءات الخاصة بانتخاب (نقابة العاملين بالخطوط الجوية الليبية).