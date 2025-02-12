المفوضية تصدر مجموعة قرارات بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مجموعة قرارات بشأن اعتماد لوائح انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية).
في السياق، أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (39) لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥
وأصدرت المفوضية القرار رقم (37) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة لطب المختبرات الليبية).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥
وأصدرت القرار رقم (34) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥
كما أصدرت القرار رقم (32) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الاجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للصناعات الغذائية).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥
وأصدرت القرار مجلس المفوضية رقم (30) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الاجراءات الخاصة بانتخاب (نقابة العاملين بالخطوط الجوية الليبية).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥
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