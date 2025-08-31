فتح باب الترشح لانتخابات «أطباء الأسنان» والمفوضية تضيف نقابات فرعية للصيادلة

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، اليوم، إصدار قرار مجلس المفوضية رقم (144) لسنة 2025، والمتعلق بإضافة نقابات فرعية للنقابة العامة للصيادلة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتوسيع قاعدة التنظيم النقابي وتسهيل مشاركة الصيادلة في النقابات المتخصصة، بما يعزز التمثيل المهني ويضمن حقوق الأعضاء في مختلف المجالات.

وأشار المنشور الصادر عن اللجنة إلى أن إمكانية التعليق على القرار قد تم تقييدها من قبل اللجنة نفسها، حرصاً على تنظيم النقاش وتجنب المعلومات غير الرسمية.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفتح باب الترشح لانتخابات نقابة أطباء الأسنان

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب قبول طلبات الترشح بنظام القائمة لانتخاب النقابة العامة لأطباء الأسنان، على أن يتم استلام الطلبات بمقر اللجنة في طرابلس، طريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، اعتبارًا من يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 وحتى يوم الخميس 9 نوفمبر 2025.