المفوضية تطرح كتاب الأسبوع حول «تقسيم الدوائر الانتخابية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم، عن كتاب الأسبوع بعنوان “تقسيم الدوائر الانتخابية في النظم السياسية المقارنة”، الصادر في طبعته الأولى عن دار مصر للنشر والتوزيع عام 2021.

ويتناول الكتاب أثر تقسيم الدوائر الانتخابية على العملية الانتخابية، مبيناً ماهية الدوائر وأهميتها كمرحلة رئيسية في الانتخابات، مع استعراض الجذور التاريخية لتقسيم الدوائر في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

كما يوضح التنظيم القانوني لتقسيم الدوائر من خلال دراسة التطور الدستوري والتشريعي للمجالس النيابية، ويستعرض الرقابة القضائية على هذه العملية، مستنداً إلى المبادئ التي أرساها المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة العليا الأمريكية، بالإضافة إلى تعامل المحكمة الدستورية العليا في مصر مع المسائل الدستورية المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، مدعماً بأحكام القضاء وآراء الفقه.

والكتاب من تأليف فوزي بسيوني وهدان، ويضم المحتويات التالية:

الفصل التمهيدي: المبادئ العامة لتقسيم الدوائر الانتخابية وأثرها على الانتخابات.

الباب الأول: التنظيم القانوني لتقسيم الدوائر الانتخابية.

الباب الثاني: الرقابة القضائية على تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأشارت المفوضية إلى أن الكتاب متوفر في نسخته الورقية للمطالعة في مكتبة المفوضية.