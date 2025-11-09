المفوضية تطلق برامج لتعريف الناخبات بآلية استلام «بطاقات الاقتراع»

أطلقت سفيرات التوعية، تحت إشراف وحدة دعم المرأة، حملاتٍ توعوية في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، بهدف حثّ الناخبات على استلام بطاقاتهن الانتخابية وتعريفهن بالآلية المعتمدة لذلك.

وبحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تهدف هذه الحملات إلى تعزيز وعي الناخبات بأهمية استلام البطاقة الانتخابية باعتبارها المستند الأساسي الذي يُمكّن الناخبين من المشاركة في عملية الاقتراع، بما يسهم في رفع نسب المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.

وتتضمن أنشطة السفيرات جولات ميدانية داخل البلديات، واتصالات هاتفية توعوية، وحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى لقاءات عبر الإذاعات المحلية لنشر الوعي الانتخابي على أوسع نطاق.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة التوعية لمرحلة استلام البطاقة الانتخابية التي أعدّتها المفوضية، والتي استندت إلى تدريبات متخصصة تلقتها السفيرات بإشراف وحدة دعم المرأة، وركّزت على مهارات الاتصال والتوعية الانتخابية، بما يُمكّنهن من أداء دور فاعل في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وتشجيع المشاركة الفعلية في الاستحقاقات الديمقراطية.