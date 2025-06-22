المفوضية تطلق برنامجاً تدريبياً لموظفي مراكز توزيع «بطاقة الناخب»

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لموظفي مراكز توزيع بطاقة الناخب، استعدادًا لمرحلة التوزيع المقبلة، ويستهدف البرنامج العاملين باستخدام جهاز التحقق الإلكتروني في مكاتب الإدارة الانتخابية بالبلديات المعنية، ويستمر لمدة أسبوع، مع تخصيص يومين لكل مجموعة تدريبية.

وبحسب المفوضية، يركز التدريب على الاستخدام المتخصص لأجهزة التحقق الإلكتروني التي ستُعتمد خلال عملية توزيع البطاقات، لضمان دقة الإجراءات وسلامة التحقق من هوية الناخبين.

ويتضمن البرنامج محاور عدة تشمل خطوات التوزيع، مهام الموظفين داخل المراكز، إجراءات استلام الأجهزة، خطوات التسجيل، وآلية التحقق من بيانات الناخبين، إضافة إلى التسوية اليومية للبطاقات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة المفوضية لبناء قدرات فرق العمل وضمان جاهزيتها، بما يضمن تنفيذ توزيع بطاقة الناخب بكفاءة وسلاسة وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية.