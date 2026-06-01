المفوضية تطلق برنامجاً لتطوير «القيادة النسائية‍»

أطلقت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، الدورة التدريبية الأولى ضمن سلسلة برامج التطوير المهني والقيادي للمرأة، تحت شعار “نحو قيادة مؤثرة في العمل الانتخابي”، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أطوار للتأهيل القيادي والتمكين، في المركز الإعلامي بالمفوضية.

ويستهدف البرنامج التدريبي نحو 30 موظفة من مختلف الإدارات والأقسام داخل المفوضية، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز قدرات الكادر الوظيفي النسائي ودعم حضور المرأة في بيئة العمل الانتخابي.

ويركز البرنامج على تنمية المهارات القيادية وتعزيز مفهوم القيادة الفاعلة وأثرها في دعم العملية الانتخابية، إلى جانب تطوير مهارات التواصل الفعال، وإدارة التحديات، واتخاذ القرار، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

كما يتضمن البرنامج إعداد خطط للتطوير الشخصي للمشاركات، بما يسهم في بناء كوادر نسائية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف المفوضية ورسالتها في دعم العملية الانتخابية.