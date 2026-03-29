المفوضية تطلق برنامجاً لتطوير «مهارات السفيرات»

انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال ورشة تدريبية مخصصة لـ 60 سفيرة توعية انتخابية، في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وتهيئة بيئة انتخابية آمنة، وفق بيان المفوضية الرسمي.

وتستمر الورشة تحت عنوان “تطوير آليات عمل السفيرات للعمل في بيئة آمنة” خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس، حيث تتوزع المشاركات بين الإدارة العامة للمفوضية بطرابلس ومكتب الإدارة الانتخابية في سبها، بمعدل 30 سفيرة في كل موقع.

وشهد حفل الافتتاح في طرابلس حضور عضو مجلس المفوضية، السيدة رباب حلب، التي أشادت بالدور الوطني للسفيرات، مؤكدة التزامهن برسالة توعوية تهدف إلى رفع مستويات مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، وتعزيز الثقافة الديمقراطية في ليبيا.

وتستهدف الورشة تطوير قدرات السفيرات في مناهضة العنف الانتخابي، وتمكينهن من التعرف على آليات الرصد وإدارة الحملات التوعوية، بما يضمن بيئة انتخابية آمنة وشاملة، تماشياً مع اختصاصات المفوضية ودورها في إدارة العملية الانتخابية.

وتتضمن فعاليات التدريب مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها مهارات تصميم وتنفيذ الحملات التوعوية، تطوير آليات التنسيق بين السفيرات وراصدي منصة رصد العنف الإلكتروني، وإيجاد قنوات تواصل مباشرة لتعزيز سرعة الاستجابة والتفاعل مع أي تحديات مرتبطة بالعملية الانتخابية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المفوضية المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وتمكين المرأة من لعب دور فاعل ومؤثر في الاستحقاقات القادمة، بما يسهم في رفع مستويات المشاركة المجتمعية وتعزيز الثقة بالعملية الديمقراطية في ليبيا.