استعداداً للانتخابات.. المفوضية تطلق برنامجاً تدريبياً لموظفي «التحقق الإلكتروني»

في إطار الاستعدادات لمرحلة الاقتراع ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لموظفي التحقق من الهوية في البلديات المشمولة بالعملية الانتخابية.

ويُنفذ البرنامج تحت إشراف إدارة النظم والمعلومات، وبالتنسيق مع قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، حيث يتضمن شرحًا عمليًا لآلية تشغيل جهاز التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على التعامل مع مختلف الحالات التي قد تواجههم داخل مراكز الاقتراع. ويهدف التدريب إلى ضمان دقة وسلامة إجراءات التحقق من بيانات الناخبين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التأهيلية التي تنظمها المفوضية لرفع جاهزية فرق العمل، استعدادًا ليوم الاقتراع المقرر في 16 أغسطس المقبل، لضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية وفقًا لأعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وتعد عملية التحقق من هوية الناخبين من الخطوات الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات ودقتها، حيث تساعد في منع التزوير والتأكد من حق كل ناخب في الإدلاء بصوته، ومع تطور التكنولوجيا، أصبح استخدام أجهزة التحقق الإلكترونية أداة مهمة لتعزيز دقة العملية الانتخابية وسرعتها، مما يخفف الضغط على الموظفين داخل مراكز الاقتراع ويقلل من الأخطاء البشرية.

وفي ظل الاستعدادات المتواصلة لانتخابات المجالس البلدية، تولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل فرق العمل، خاصة موظفي التحقق من الهوية، لضمان جاهزيتهم التامة لمواجهة التحديات المحتملة يوم الاقتراع، ويهدف هذا التدريب إلى رفع كفاءة العاملين، وتعزيز الثقة في سير العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية، بما يحقق مشاركة ديمقراطية واسعة وشفافة.