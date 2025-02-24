«المفوضية» تطلق حملاتها التوعوية حول «سجل الناخبين»

في إطار تنفيذ خطة التوعية الانتخابية بأهمية المشاركة في التسجيل بسجل الناخبين، باشرت مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات حملاتها التوعوية.

وبحسب المفوضية، “انطلقت الحملة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من منظمات المجتمع المدني وأفواج الكشافة والمرشدات، إلى جانب اتحادات الطلبة والهلال الأحمر الليبي وحركة بيوت الشباب الليبية وسفيرات التوعية ووكالة الجهود التطوعية والمجالس المحلية للشباب، وتهدف الحملة إلى تحفيز المواطنين على التسجيل بسجل الناخبين في البلديات المستهدفة بالانتخاب ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية “2025.

وقام منسقو التوعية والتواصل بالمكاتب “بالتنسيق والتعاون مع الشركاء بتوزيع مطويات توعوية وتحفيزية على المواطنين داخل البلديات المستهدفة بالانتخاب لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. كما جرى بث ومضات صوتية توعوية عبر الإذاعات المحلية، إلى جانب عرض فيديوهات توعوية عبر القنوات الفضائية، لتصل الرسائل إلى جميع فئات المجتمع”.

هذا “وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أسابيع، وتركز على استهداف جميع الشرائح المجتمعية من خلال أساليب تواصل مبتكرة تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة في عملية التسجيل والانتخاب، مما يعزز الدور الفاعل للمواطنين في اتخاذ القرار والمساهمة في بناء مستقبل البلاد”.