المفوضية تطلق «حملات توعوية» لتعزيز التسجيل في الانتخابات

قام أفواج الحركة العامة الكشافة والمرشدات في كل من طرابلس وبنغازي، بالتنسيق مع المفوضية، “بحملات توعوية واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) لعام 2025”.

وشملت هذه الحملات “جولات ميدانية في الطرقات والأسواق، حيث يقوم أعضاء الكشافة بتوزيع مطويات توعوية توضح كيفية التسجيل وتحتوي على أرقام مراكز الانتخاب”.

وركزت الحملات على “استهداف جميع فئات المجتمع، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز المشاركة الانتخابية وضمان وصول المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بما يساهم في دعم وإنجاح العملية الانتخابية”.