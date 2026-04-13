المفوضية تطلق خطوة جديدة لدعم «التوعية الانتخابية»

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعًا خُصص لبحث إعداد دليل إرشادي موجّه إلى “سفيرات التوعية الانتخابية”، في إطار جهود تطوير مشروع التوعية الانتخابية وتعزيز دور المرأة في نشر الثقافة الانتخابية، وفق ما أفادت به المفوضية.

وجاء الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين 13 أبريل، بمشاركة عضو مجلس المفوضية رباب حلب، ومدير إدارة التوعية خالد الموسي، ورئيسة قسم التوعية عائشة إبراهيم، ورئيس قسم التدريب عبدالباسط النفاثي، إلى جانب مسؤولات وحدة دعم المرأة حواء بركة ونيروز البدوي، إضافة إلى فريق الدعم الدولي.

وبحث المشاركون آليات إعداد دليل إرشادي متخصص، يهدف إلى تزويد السفيرات بمعلومات واضحة حول العملية الانتخابية ومفاهيم التوعية، بما يعزز قدراتهن في نشر الوعي الانتخابي داخل المجتمع.

واستعرضت عضو مجلس المفوضية رباب حلب فكرة الدليل وأهدافه، مؤكدة أنه سيكون مرجعًا موثوقًا للمعلومات المتعلقة بالانتخابات وبرنامج السفيرات، إضافة إلى دوره في توضيح آليات التواصل والإجابة عن الاستفسارات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

كما ناقش الاجتماع الجوانب الفنية الخاصة بتصميم الدليل وتصنيف محتواه، مع التركيز على تبويب المعلومات بطريقة منظمة تضمن سهولة الاستخدام، ليكون أداة عملية تدعم عمل السفيرات في مختلف مراحل التوعية الانتخابية.

وأكدت المفوضية أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي الانتخابي، خاصة بين فئات النساء، بما يسهم في دعم العملية الديمقراطية في ليبيا.