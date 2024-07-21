المفوضية تطلق دورة تدريبية لموظفي تسجيل المرشحين

أطلقت مفوضية العليا للانتخابات اليوم الاحد، دورة تدريبية لموظفي تسجيل المرشحين في المكاتب الانتخابية المستهدفة بالانتخابات البلدية المجموعة الأولى.

وتستهدف هده الدورة عدد 34 مشاركا من موظفي التسجيل بالمكاتب السبعة عشرة المستهدفة بالمجموعة الأولى من الانتخابات البلدية.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور منها: تدريب الموظفين على إجراءات وخطوات تسجيل المرشحين الأفراد والقوائم والنماذج والمستندات المستخدمة في عملية التسجيل.

وتدريب عملي على استخدام منظومة المرشحين في عملية تسجيل المرشحين وكيفية إصدار التقارير المختلفة عن عملية التسجيل باستخدام المنظومة وكذلك التعريف بالواجهة الإلكترونية للتحقق من قوائم التزكية.