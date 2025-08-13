استعداداً لانتخابات البلديات.. المفوضية تبدأ تدريب موظفي «العد والإحصاء»

في إطار الاستعدادات الجارية لمرحلة الاقتراع ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، أطلقت إدارة النظم والمعلومات بالمفوضية، صباح الثلاثاء 12 أغسطس 2025، دورة تدريبية متخصصة لموظفي مركز العد والإحصاء، وذلك في المركز الإعلامي التابع للمفوضية.

وتستهدف الدورة تدريب 157 موظفًا وموظفة على الجوانب الفنية المرتبطة بإدخال استمارات نتائج الانتخابات، من خلال برنامج تدريبي مكثف يجمع بين الشقين النظري والعملي، بهدف تعزيز دقة البيانات وتسريع عمليات العد والإحصاء وفق المعايير المعتمدة.

وشهدت الدورة حضور عضو مجلس المفوضية، السيد عبدالحكيم الشعاب، الذي ألقى كلمة تحفيزية أثنى فيها على جهود المشاركين، مؤكدًا على أهمية دورهم المحوري في إنجاح العملية الانتخابية وضمان شفافيتها.

ويأتي هذا التدريب ضمن خطة المفوضية لرفع كفاءة الكوادر الفنية وضمان جاهزيتها قبيل يوم الاقتراع المقرر يوم السبت القادم، الموافق 16 أغسطس 2025، والذي سيُجرى في 50 بلدية. وتُعد دقة وسرعة عمليات العد والإحصاء من أبرز العوامل المؤثرة في نزاهة العملية الانتخابية وموثوقية نتائجها.