المفوضية تطلق رابطاً إلكترونياً للتحقق من «المزكين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إطلاق الواجهة الإلكترونية لنظام التحقق من المزكيين، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على كيفية عمل النظام عبر فيديو توضيحي.

وتهدف الواجهة إلى تسهيل عملية التحقق من البيانات المتعلقة بالمزكين وضمان الشفافية والدقة في العملية الانتخابية.

لزيارة الواجهة الإلكترونية، يمكن الدخول عبر الرابط التالي: https://supporters.hnec.ly

