المفوضية تطلق واجهة إلكترونية للتحقق من «المُزكّين» في تاجوراء والجديدة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إطلاق الواجهة الإلكترونية الجديدة لنظام التحقق من المُزكّين الخاص ببلديتي تاجوراء والجديدة، وذلك ضمن استعدادات انتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثالثة لعام 2025.

وأوضحت المفوضية أن الواجهة الجديدة تُمكّن المواطنين من الاطلاع على آلية التحقق من بيانات المُزكّين، وذلك عبر فيديو توضيحي يشرح كيفية استخدام النظام خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للخدمات الانتخابية.

ويمكن للمستخدمين الدخول إلى الواجهة الإلكترونية مباشرة عبر الرابط التالي:

https://supporters.hnec.ly

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المفوضية لتحديث البنية التقنية للعملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين لضمان مشاركة أوسع وأكثر فاعلية في الانتخابات المحلية القادمة.

بدء تقديم طلبات الترشح لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب تقديم طلبات الترشح وفق نظام القائمة لانتخاب النقابات الفرعية لملاك المحافظ الاستثمارية.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الانتخابات المهنية التي تمثل جزءًا مهمًا من الهيكل النقابي والمهني في البلاد.

وأوضحت الإدارة أن تقديم الطلبات سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 وحتى يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على أن تُقدم الطلبات في مقرات مكاتب الإدارات الانتخابية الواقعة ضمن نطاق مقرات النقابات الفرعية المستهدفة، وفق الجدول التفصيلي الذي أعلنته المفوضية.

كما أعلنت إدارة الانتخابات القائمة الأولية للمترشحين عن انتخاب النقابة العامة لموظفي مراقبة الصناعة، ما يمهد الطريق لمنافسة نقابية نشطة بين المرشحين من مختلف القطاعات، وسط ترقب للنتائج التي ستسهم في تعزيز دور النقابات في حماية مصالح أعضائها والمشاركة في صياغة السياسات المهنية.