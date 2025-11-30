المفوضية تطلق ورشة تدريبية لمنسقي «انتخابات النقابات»

انطلقت صباح الأحد، 30 نوفمبر 2025م، بالمركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورشة عمل بعنوان “إدارة عمل منسقي النقابات بالمكاتب الانتخابية”، التي تنظمها إدارة انتخاب النقابات وتستمر على مدى يومين، بمشاركة منسقي الانتخابات النقابية من مختلف المكاتب الانتخابية على مستوى البلاد.

وحضر افتتاح الورشة عضو مجلس المفوضية، أبو بكر مردة، ومدير إدارة انتخاب النقابات، عبد الباسط النفاتي، حيث بدأت الفعاليات بكلمات ترحيبية واستعراض أهداف الورشة ومحاورها.

وأكد أبو بكر مردة في كلمته على أهمية التدريب في رفع كفاءة المنسقين، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، مشدداً على تعزيز قنوات التواصل بين مختلف مراحل العملية الانتخابية لضمان إدارتها بكفاءة وفاعلية.

وتضمن اليوم الأول للورشة عرضاً تعريفياً بإدارة انتخاب النقابات ومقدمة حول طبيعة الانتخابات النقابية، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني والتنظيمي للعملية الانتخابية. حيث قدم محمد لعيرج شرحاً مفصلاً للأطر القانونية واللوائح التنظيمية والإجرائية، إضافة إلى النظام الأساسي للنقابات.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة أدارها المستشار عثمان الكف، ركزت على آليات التواصل مع المحاكم، وإدارة القضايا، ومتابعة الطعون الانتخابية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها المفوضية بهدف تطوير مهارات الموظفين وضمان إجراء انتخابات نقابية شفافة تسهم في بناء مؤسسات مهنية قوية وفاعلة.