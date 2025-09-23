المفوضية تعتمد الخطة الزمنية لانتخابات «المجموعة الثالثة» للمجالس البلدية

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، صباح الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، اجتماعاً موسعاً مع مدراء الإدارات الفنية ورؤساء الأقسام، إلى جانب ممثلين عن مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، لمناقشة الخطة الزمنية الخاصة بإجراء انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة – 2025.

وتناول الاجتماع مراحل العملية الانتخابية بدءاً من التحضيرات الفنية واللوجستية، مروراً ببرامج التوعية والتواصل مع الناخبين، وصولاً إلى إجراءات الترشيح والاقتراع وإعلان النتائج، حيث تم اعتماد الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

كما جرى تقييم التجارب السابقة في انتخابات المجموعتين الأولى والثانية بهدف الاستفادة من الدروس وتعزيز الجاهزية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الإدارات والأقسام لضمان إنجاز الاستحقاق وفق معايير النزاهة والشفافية.

وأكد السايح التزام المفوضية بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المحددة، مشيداً بالدعم الفني المقدم من شركاء العملية الانتخابية، وفي مقدمتهم مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للخطط التنفيذية والاطلاع على جاهزية الإدارات الفنية للاستحقاق المرتقب.