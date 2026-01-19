المفوضية تعتمد القوائم النهائية لمرشحي تاجوراء والجديدة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم عن اعتماد القوائم النهائية للمترشحين في انتخابات المجالس البلدية لمنطقتي تاجوراء والجديدة، ضمن انتخابات المجموعة الثالثة لعام 2025.

وجاء هذا القرار وفق قرار مجلس المفوضية رقم (33) لسنة 2026، بعد الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات، بما في ذلك الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، والقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القرارات السابقة المتعلقة بقبول طلبات الترشح واستبعاد بعض المترشحين.

وأكد مجلس المفوضية أن القرار يسري من تاريخ صدوره، مشددًا على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه، مع نشره في جميع وسائل الإعلام المتاحة لضمان شفافية العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال مرحلة الطعون الانتخابية وفحص الأحكام القضائية ذات الصلة، بما يعكس حرص المفوضية على ضبط العملية الانتخابية وتوفير بيئة نزيهة للمترشحين والناخبين على حد سواء.