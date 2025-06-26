المفوضية تعتمد عدة لوائح وإجراءات جديدة لانتخابات «النقابات والاتحادات المهنية»

اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عدة قرارات هامة تخص انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية للعام 2025، ضمن جهود تنظيم العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وسيرها وفق الأطر القانونية.

وصدر القرار رقم (110) لسنة 2025 الخاص باعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للصناعات التقليدية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من هنا.

كما اعتمد القرار رقم (108) لسنة 2025 لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة الحرفية للمهن السياحية، وتتوفر اللائحة كاملة من هنا.

وجاء القرار رقم (107) لسنة 2025 متضمناً إضافة نقابة فرعية وتعديل تسمية نقابة أساسية ضمن انتخابات النقابة العامة للصناعات الغذائية، تعزيزاً للتنظيم والتمثيل المهني.

أما القرار رقم (105) لسنة 2025، فقد اعتمد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لمستخدمي الشركة العامة لتحلية المياه، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.

وتأتي هذه القرارات في إطار تعزيز العملية الانتخابية للنقابات المهنية، وضمان تنظيمها وفق الأطر القانونية بما يحقق تمثيل مهني ديمقراطي وفعّال.