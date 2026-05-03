المفوضية تعتمد «قرارات وقوائم مرشحين» ونتائج انتخابات

أصدرت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية سلسلة من القرارات والإعلانات المتعلقة بانتخابات عدد من النقابات المهنية في ليبيا، شملت اعتماد قوائم مرشحين ونتائج نهائية، إضافة إلى الإعلان عن بدء إجراءات انتخابية جديدة.

فقد أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (101) لسنة 2026، القاضي باعتماد القوائم النهائية للمرشحين لانتخاب النقابة العامة لنقابة الصيادين.

كما أصدر القرار رقم (100) لسنة 2026 بشأن اعتماد أسماء المرشحين لانتخاب النقيب العام للنقابة العامة لملّاك المحافظ الاستثمارية.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الانتخاب عن بدء تنفيذ انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لصياغة الذهب والفضة، عبر نشر سجلات الناخبين في نطاق مكاتب الإدارات الانتخابية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 مايو 2026، مع إتاحة فترة تمتد ليومين لتقديم الطعون بشأنها إن وجدت.

كما شمل الإعلان بدء إجراءات مماثلة لانتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمراقبين الماليين، من خلال نشر سجلات الناخبين في التوقيت ذاته، وإتاحة الفرصة لتقديم الطعون خلال مدة مماثلة.

وفي ملف آخر، أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (99) لسنة 2026 بشأن اعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة للشركة الليبية للتبغ.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات التنظيمية التي تنفذها المفوضية لضمان سير العملية الانتخابية داخل النقابات المهنية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتعزيز الشفافية في اختيار ممثليها.