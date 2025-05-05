المفوضية تعتمد لائحة إجراءات انتخاب «النقابة العامة للمعلمين»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (82) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للمعلمين).

وللاطلاع على اللائحة من هنا.

وتأتي انتخابات النقابة العامة للمعلمين في ليبيا ضمن جهود أوسع لإعادة تفعيل العمل النقابي وتنظيمه بما يعزز من دور المؤسسات المهنية في الحياة العامة، لا سيما في مرحلة انتقالية تسعى فيها البلاد لترسيخ الاستقرار المؤسسي وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتُعد هذه الانتخابات خطوة مهمة لإعادة تمثيل الكوادر التربوية والتعليمية بشكل ديمقراطي وشفاف، وتفعيل دورهم في صياغة السياسات التعليمية والدفاع عن حقوق المعلمين ومطالبهم.

ويُشرف على تنظيم هذه الانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية.

ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الثقة بين الجسم التعليمي والجهات التنظيمية، وتعزيز الحوار بين الدولة والمعلمين بما يخدم تطوير قطاع التعليم في ليبيا.