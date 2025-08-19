المفوضية تعتمد لائحة انتخابات «النقابة العامة للنحالين»

أصدرت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (137) لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للنحالين الليبيين.

للاطلاع على تفاصيل اللائحة، يمكن زيارة الرابط التالي: لائحة انتخاب النقابة العامة للنحالين الليبيين.

وتأتي خطوة اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للنحالين الليبيين في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان تنظيم العملية الانتخابية بطريقة شفافة ومرتبة، بما يضمن تمثيلاً فعّالاً لأعضاء النقابة وحماية حقوقهم.

ويعتبر قطاع تربية النحل من القطاعات الحيوية في ليبيا، لما له من دور اقتصادي وزراعي مهم، حيث يسهم إنتاج العسل ومنتجات النحل الأخرى في دعم دخل الأسر المنتجة وتنمية المناطق الريفية، كما تشكل النقابة العامة للنحالين منصة لتنسيق الأنشطة، وحماية مصالح النحالين، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز جودة الإنتاج.