«المفوضية» تعتمد لوائح انتخاب جديدة.. ماذا تضمنت؟

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (22) لسنة 2025بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للصالونات ومراكز التجميل).
#قرار مجلس المفوضية رقم (22) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للصالونات ومراكز…تم النشر بواسطة اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥
كما أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (27) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب (النقابة العامة لعمال الشركة الليبية للحديد والصلب).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥
كما أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (24) لسنة 2025بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين).
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥
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