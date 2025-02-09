«المفوضية» تعتمد لوائح انتخاب جديدة.. ماذا تضمنت؟

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 9 فبراير 2025 - 14:10 | آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 14:21 نُشر: الأحد، 9 فبراير 2025 - 14:10
ليبيا
أرشيفية/ انتخابات المجالس البلدية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (22) لسنة 2025بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للصالونات ومراكز التجميل).

#قرار مجلس المفوضية رقم (22) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للصالونات ومراكز…

تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥

كما أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (27) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب (النقابة العامة لعمال الشركة الليبية للحديد والصلب).

#قرار

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥

كما أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (24) لسنة 2025بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين).

#قرار

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 14:21
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