المفوضية تعتمد نتائج الانتخابات البلدية وتحدد مواعيد «انتخاب العمداء»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية (2025)، وذلك بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (147) لسنة 2025.

ودعت المفوضية المواطنين والجهات المعنية إلى الاطلاع على النتائج النهائية عبر موقعها الرسمي من هنا.

وفي السياق ذاته، أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي الشويرف، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية والفصل في الطعون الانتخابية.

ويأتي القرار رقم (148) استنادًا إلى القوانين واللوائح المنظمة لعمل المفوضية، وتنفيذًا لحكم محكمة غريان الابتدائية بخصوص الطعون الانتخابية أرقام (2024/13) و(2024/16)، والتي اعتُبرت نهائية وباتّة.

واستكمالاً لمراحل العملية الانتخابية، أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (149) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان انتخاب عمداء المجالس البلدية المنتخبة (المجموعة الثانية)، وذلك استناداً إلى المادة (47) من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 وتعديلاتها، وبناءً على القرار رقم (147) القاضي باعتماد نتائج الانتخابات.

وبموجب القرار، ستتولى مكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق البلديات المنتخبة الإعلان عن مواعيد انتخاب العمداء خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2025.

وأكدت المفوضية أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزامها الكامل بمبدأ الشفافية، وتنفيذاً للإجراءات القانونية، وترسيخاً للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على مستوى الإدارة المحلية.