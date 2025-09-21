المفوضية تعتمد نتائج انتخابات عمداء 35 مجلساً بلدياً

أنهت المفوضية انتخابات عمداء لـ35 مجلساً بلدياً، تنفيذًا لقرار مجلس المفوضية رقم (149) لسنة 2025 بشأن انتخاب عمداء البلديات ضمن المجموعة الثانية من انتخابات 2025.

وفي هذا السياق، أصدرت المفوضية حزمة من القرارات باعتماد نتائج انتخاب عمداء البلديات في المجالس المذكورة، استكمالاً لاستحقاقات المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية التي تشرف عليها، بما يعزز مبدأ التداول السلمي على مستوى الإدارة المحلية.

وأكدت المفوضية أن عملية انتخاب العمداء جرت وفق القوانين واللوائح المنظمة، مشيدةً بالتزام لجان الإشراف على الانتخابات وجهودها لضمان سير العملية بشفافية ونزاهة.

وسوف تتولى المفوضية إحالة نتائج العملية الانتخابية كاملةً إلى وزارة الحكم المحلي، تطبيقًا للمادة (74) من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023.

