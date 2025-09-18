المفوضية تعرض كتاب الأسبوع حول «القانون الانتخابي الليبي»

اختارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كتاب “الوجيز في القانون الانتخابي الليبي” للمرحوم الدكتور منصور ميلاد يونس، أستاذ القانون العام بجامعة طرابلس، ليكون إصدار هذا الأسبوع ضمن برنامجها الثقافي #كتاب_الأسبوع.

وصدر الكتاب سنة 2022، ويهدف إلى تبسيط موضوع الانتخابات والتشريعات المنظمة لها، من خلال طرح الإشكاليات في شكل تساؤلات والإجابة عنها عبر فصوله المختلفة.

ويغطي المؤلف موضوعات أساسية، أبرزها:

التعريف بالانتخابات وأهميتها.

القانون الانتخابي وأنواعه.

النظم الانتخابية والمنازعات المرتبطة بها.

مراحل العملية الانتخابية والجرائم الانتخابية.

دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما تضمن الملاحق نصوص القوانين المنظمة للانتخابات الليبية واللوائح المنبثقة عنها، لتكون مرجعاً للباحثين والمواطنين المهتمين بالشأن الانتخابي.

وأشارت المفوضية إلى أن النسخة الورقية من الكتاب متاحة للباحثين والقراء في مكتبتها المركزية.