المفوضية تعزز برامج التوعية في بنغازي استعداداً للانتخابات

في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق برامج التوعية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة 2025)، عقد عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، برفقة مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، سلسلة من الاجتماعات بمدينة بنغازي لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال نشر الوعي الانتخابي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

والتقى وفد المفوضية بكل من الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي عبدالحميد الدرسي، ومدير إدارة الإعلام والتواصل بالهلال الأحمر بهاء الكواش، حيث تناول اللقاء آليات التنسيق لتنفيذ حملات توعوية ميدانية، وتوظيف فرق المتطوعين لدعم جهود المفوضية في إيصال رسائلها التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع.

وفي اجتماعٍ آخر، بحث وفد المفوضية مع رئيس جامعة بنغازي الأستاذ الدكتور عزالدين الدرسي، ووكيل الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الأستاذ الدكتور يحي الحسنوني، ورئيس اتحاد طلاب جامعة بنغازي أحمد السنوسي، وبحضور منسق الشؤون الإدارية والمالية صلاح الجربوع بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، أوجه التعاون بين المفوضية والجامعة في مجال التثقيف الانتخابي وتنظيم حملات توعية تستهدف فئة الشباب والطلبة، باعتبارهم ركيزة أساسية في العملية الانتخابية.

وأكد عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في ختام اللقاءات، أن المفوضية تولي أهمية كبيرة للشراكات مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، لاسيما في مدينة بنغازي، مشيراً إلى أن نجاح العملية الانتخابية يعتمد على وعي المواطن وإيمانه بدوره في صنع القرار.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة المفوضية لتكثيف التعاون مع مختلف القطاعات لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، بما يعزز المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.