المفوضية تعزز قدراتها لمواجهة «التهديدات الرقمية وتأمين المعلومات»

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) لبحث استراتيجيات مكافحة المعلومات الضارة وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز قدراتها المؤسسية في مواجهة التهديدات الرقمية وموجات التضليل الإعلامي.

وشارك في الورشة من جانب المفوضية رئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، وعضوة وحدة الرصد الإعلامي هبة أبو شحمة، وطاقم الوحدة، بينما حضر من جانب IDEA كبير مستشاري المنظمة بيتر وولف، ومنسق مشروع حماية العملية الانتخابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المولدي العياري، ومسؤول مشروع “فلتر” في ليبيا محمد الصغير. كما شارك ممثلان عن منظمات المجتمع المدني، هما مصطفى الفرجاني عن المنظمة الليبية للإعلام المستقل، ووسن النويصري عن منصة “أكدلي”.

وتضمنت الجلسات مناقشات معمقة حول التحديات الرقمية التي تواجه العملية الانتخابية والآليات المقترحة للحد من المعلومات الضارة، وجرى استعراض تجربة مشروع “فلتر” ونتائج التعاون بين المفوضية وIDEA في تطوير آليات الرصد وبناء منهجيات عمل تضمن تعزيز الثقة في المعلومات الانتخابية الرسمية. وناقش المشاركون ضرورة دعم الأطر القانونية والمؤسسية لضمان قدرة المؤسسات على التصدي للمحتوى المضلل والمسيء.

وأكد المشاركون في ختام الورشة أن حماية سلامة المعلومات تشكل ركيزة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات، وشددوا على أهمية تعزيز التنسيق بين المفوضية والمؤسسات المحلية والدولية لبناء منظومة حماية معلوماتية أكثر فاعلية قادرة على مواجهة التهديدات التي قد تمس الإرادة الحرة للناخبين.