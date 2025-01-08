المفوضية تعقد اجتماعات مع شركاء عملية انتخابات المجالس البلدية  

في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، “عقد منسقو التوعية والتواصل في مكاتب الإدارة الانتخابية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وتضمنت هذه الاجتماعات منظمات المجتمع المدني، القنوات المسموعة، سفيرات التوعية، بالإضافة إلى مفوضية الكشافة والمرشدات واتحادات الطلبة وعدد من الجهات الأخرى”.

وتهدف هذه الاجتماعات “إلى وضع خطة متكاملة للتوعية تتعلق بالمرحلة الأولى من الانتخابات، والتي ستبدأ بفتح سجل المترشحين. حيث تم مناقشة سبل التعاون لضمان إيصال الرسائل التوعوية بشكل فعال إلى جميع شرائح المجتمع، وتعزيز المشاركة المدنية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام”.

ويأتي هذا التعاون “في سياق التزام الجهات المعنية بتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، ما يساهم في إنجاح الانتخابات البلدية وضمان مشاركة أوسع وأكثر فاعلية”.

منسقي التوعية والتواصل يعقدون اجتماعات تنسيقية مع شركاء العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية 2025 في إطار… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥