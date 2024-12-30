المفوضية تعقد اجتماعاً لبحث «التحضيرات الانتخابية لعام 2025»

عُقد اجتماع موسع برئاسة مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خالد الموسي، عبر تطبيق Google Meet، وبحضور رئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب، إضافة إلى محمد الشيخ وطه زرقون من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا.

وشهد الاجتماع “مشاركة منسقي التوعية والتواصل من مختلف المكاتب الانتخابية التابعة للإدارة”.

وتمحور الاجتماع “حول آليات التحضير لحملة التوعية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية لعام 2025، والتي ستنطلق في النصف الثاني من شهر يناير المقبل”.

كما ناقش المجتمعون “سبل تحسين التواصل مع شركاء التوعية، بما في ذلك المنظمات المحلية ووسائل الإعلام المسموعة وغيرها، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لشركاء التوعية الانتخابية”.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية لضمان التحضيرات الكاملة للعملية الانتخابية المرتقبة للمجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)”.