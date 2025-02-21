المفوضية تعقد اجتماعاً لمناقشة «وصول المعلومات» للمواطنين في البلديات

عقد منسقو التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات سلسلة الاجتماعات مع شركاء العملية الانتخابية، شملت منظمات المجتمع المدني، اتحادات الطلبة، مفوضية الكشافة والمرشدات، جمعية بيوت الشباب، وكالة الجهود التطوعية، المجالس المحلية للشباب، وسفيرات التوعية، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ خطة التوعية المتعلقة بفتح سجل الناخبين.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المفوضية والجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية والمعلومات الانتخابية إلى جميع المواطنين في البلديات المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

وشملت المناقشات آليات التواصل المستمر مع المواطنين لزيادة وعيهم بآليات وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

كما تم التركيز على دور منظمات المجتمع المدني والشركاء الإعلاميين في نشر الوعي حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين وأهمية هذه الخطوة في تعزيز العملية الديمقراطية.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية المفوضية لتعزيز المشاركة المجتمعية في انتخابات المجالس البلدية 2025، والعمل على خلق بيئة توعوية شاملة تضمن الوصول إلى جميع الفئات العمرية والمجتمعية، بما في ذلك الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق أعلى مستويات المشاركة الانتخابية وخلق الزخم المطلوب لعملية تسجيل الناخبين التى ستنطلق مطلع الاسبوع القادم .