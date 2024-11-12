المفوضية تعقد اجتماعاً مع قسم تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة

اجتمعت وحدة دعم المراة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع ممثلة قسم تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيناس عريبي، ومسؤول البرامج بهيئة الأمم المتحدة مرام العكروت.

واستعرضت نجوي برزويل، “المقترحات المقدمة من سيدات شبكة ال 760 حول وضع استراتيجية الشبكة وقم تم النقاش حول هذه المقترحات والخروج منها باستراتيجيات نهائية سيتم عرضها علي السيدات وموافاتهن بها”.

وجاء هذا الاجتماع “ضمن الجهود المستمرة للمفوضية لتعزيز دور المراة في العملية الانتخابية واهمية مشاركتها الفعالة في تعزيز الديمقراطية”.

وحدة دعم المرأة بالمفوضية تعقد اجتماعا مع قسم تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة اجتمعت وحدة دعم المراة اليوم الثلاثاء 12… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤