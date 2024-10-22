مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً مع قسم تمكين المرأة بالبعثة الأممية

اجتمعت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، مع ممثلتيّ قسم تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، إيناس عريبي، وريم، ومستشارة المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سالينا جوشي، وممثلة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أمل حريب، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت.

واستعرضت حلب، في مستهل الاجتماع مستجدات التحضير “لعدد من الفعاليات التي تهدف إلى رفع مستويات الوعي الانتخابي لدى النساء، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتهن من خلال البرامج المضمنة في خطة الوحدة للمرحلة القادمة، وما يمكن أن تقدمه بعثة الأمم المتحدة من الدعم الفني والخبرات المساندة”.

واستعرض الاجتماع استراتيجية “شبكة 760 للمرأة المترشحة والأطر التنظيمية لتكوين الشبكة وإطلاقها”.

وخلص الاجتماع إلى “تقييم ما تم إنجازه من المقترحات المطروحة خلال الاجتماعات السابقة، ووضع تصور لأجندة العمل خلال المراحل القادمة”.