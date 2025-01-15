المفوضية تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً لـ«الانتخابات البلدية»

عقد الدكتور عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعًا موسعًا بصالة الاجتماعات في مقر المفوضية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025).

وحضر الاجتماع عبدالحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية، وأبوبكر مردة، عضو مجلس المفوضية، ومحمد قحيص المدير العام ، وعدد من مدراء الادارات الفنية، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية في المنطقة الجنوبية والغربية.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الدكتور عماد السايح، عن “شكره وتقديره للجهود المبذولة، قائلاً: “إن التحضيرات الحالية تمثل مرحلة حاسمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية. الاستعداد الجيد والتعاون بين كافة الجهات هو المفتاح لإنجاح هذه الانتخابات”.

وأضاف: “نحن على ثقة بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في تعزيز الديمقراطية المحلية”.

كما تم خلال الاجتماع “مناقشة مدى جهوزية مكاتب الادارة الانتخابية للعملية الانتخابية المرتقبة وبحث آليات تنفيذ العملية الانتخابيةوالتحديات التى قد تواجهها، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين جميع الاطراف لضمان نجاح العملية الانتخابية”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي تهدف إلى وضع خطط عمل تفصيلية تسهم في مواجهة أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية المقبلة”.