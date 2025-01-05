اجتماع موسع في بنغازي استعداداً للانتخابات البلدية 2025

في إطار التحضيرات الجارية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)، شهد مقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي صباح اليوم الأحد، 5 يناير 2024، اجتماعًا موسعًا ترأسه د. عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية في المنطقة الشرقية، وبحضور مدير ادارة تأمين وحماية الانتخابات.

ويعد الاجتماع، الذي عُقد بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، خطوة حاسمة في مسار التحضير للعملية الانتخابية المقبلة، حيث تم بحث آليات تنفيذ الانتخابات المرتقبة والتحديات المحتملة التي قد تواجه العملية. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، والمقرر انطلاقه في النصف الثاني من الشهر الجاري.

وفي افتتاح الاجتماع، عبّر عماد السايح، عن “امتنانه العميق للجهود التي بُذلت في إنجاح الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى لعام 2024، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون وتضافر الجهود لتحقيق نجاح مماثل في انتخابات البلديات للمجموعة الثانية 2025”.

وأضاف السايح: “إن الاستعداد الجيد والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية هو المفتاح لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، ونحن واثقون بأن هذه الانتخابات ستكون علامة فارقة في مسيرة الديمقراطية المحلية”.

يُذكر أن “الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي تهدف إلى وضع الخطط اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تعترض العملية الانتخابية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمفوضية لضمان بيئة آمنة ومناسبة للانتخابات”.

رئيس مجلس المفوضية يعقد اجتماعًا موسعًا في بنغازي استعدادًا للانتخابات البلدية 2025 في إطار التحضيرات الجارية لتنفيذ… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٥ يناير ٢٠٢٥