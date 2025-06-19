المفوضية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث تحضيرات توزيع «بطاقة الناخب»

عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا عبر تطبيق Google Meet، برئاسة مدير الإدارة السيد خالد الموسى، لمناقشة الاستعدادات الجارية لمرحلة توزيع بطاقة الناخب، وذلك بمشاركة رئيسة قسم التوعية عائشة تبوت إبراهيم، ورئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، إلى جانب مستشاري الإدارة من فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي في ليبيا، ومنسقي التوعية والتواصل في مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية).

واستعرض الاجتماع الترتيبات الفنية والميدانية المتعلقة بمرحلة توزيع بطاقة الناخب، التي تُعد محطة محورية تسبق يوم الاقتراع، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي لمنسقي التوعية في تنفيذ الحملات الميدانية والإعلامية لحث المواطنين على استلام بطاقاتهم من المراكز المحددة.

كما شدد المجتمعون على أهمية إيصال الرسائل التوعوية بشكل شامل وواضح لكافة شرائح المجتمع، لضمان جاهزية الناخبين وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية. وتم التطرق إلى آليات التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والإذاعات المحلية، والوسائط الرقمية، لتوسيع نطاق بث الرسائل المتعلقة بإجراءات استلام البطاقة وأهمية الاحتفاظ بها حتى موعد التصويت.

وتناول الاجتماع أيضًا خطة توزيع المواد التوعوية المصاحبة، مثل المطويات التعريفية، إلى جانب مناقشة مقترحات متابعة وتقييم فاعلية الحملات التوعوية ومدى تفاعل المواطنين معها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المفوضية لضمان تنفيذ مرحلة توزيع بطاقة الناخب بنجاح، كجزء من المسار الانتخابي الشامل الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة الواسعة في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).